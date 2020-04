L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sull’app per controllare gli spostamenti degli italiani. Apple sta collaborando con Google per permettere ai sistemi operativi mobili iOs e Android di affiancare le applicazioni nazionali di tracciamento dei contatti. Nei mesi successivi, i nostri smartphone saranno in grado di registrare autonomamente la lista delle persone con cui siamo venuti a contatto, per avvisare chi ha incrociato un individuo poi rivelatosi positivo. L’Europa ha chiesto di adottare un approccio comune.