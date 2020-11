L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulle misure anti-Covid 19 in vista del Natale.

Si valuta il ricongiungimento familiare per celebrare i giorni delle festività, ma solo tra genitori e figli, coniugi e partner conviventi, anche a chi non è residente o domiciliato in quell’abitazione.





Rimane da stabilire se sarà possibile raggiungere le seconde case dove non si è residenti proprio per trascorrere il periodo festivo. Sembra scontato che dal 4 dicembre i negozi possano chiudere alle 22 per consentire lo scaglionamento degli ingressi. Nei fine settimana e nei giorni festivi saranno aperti i centri commerciali e i grandi magazzini.

L’allungamento degli orari dei negozi porterà a uno slittamento del coprifuoco di almeno un’ora. Confermato il divieto di organizzare feste nei luoghi pubblici e privati, si raccomanderà di trascorrere i giorni di festa «con gli affetti più stretti».