L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul match fra Palermo e Turris.

I rosa possono fare poker dopo tre vittorie consecutive, ma la Turris è imbattuta in trasferta. Non si può dire che la squadra di Boscaglia sia al completo, le assenze stavolta colpiscono il reparto difensivo. Saranno out Somma, Peretti, Palazzi e anche Lancini.





Valente torna a disposizione, ma partirà dalla panchina.