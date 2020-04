L’edizione odierna del “Corriere della Sera” parla del decreto firmato ieri dal presidente del Consiglio Conte, che ha prorogato le misure restrittive fino al 13 aprile. «Rimane il regime di indicazioni e vincoli già predisposto. Con il Comitato tecnico-scientifico c’è la possibilità di valutare, tra quelli che hanno superato a pieno la malattia, come recuperarli a pieno nell’attività lavorativa. Perora non cambia nulla. Dovremmo affrontaregiorni di festività conquestoregime restrittivo», dopo Pasqua «si valuterà la prospettiva per programmare un eventuale allentamento delle misure. Non posso dire che ci sarà il 14aprile. Non siamo nelle condizioni».