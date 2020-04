Ieri un vero e proprio boom di richieste per il bonus da 600 euro messo a disposizione del Governo, ha fatto andare in tilt il sito dell’Inps. L’edizione odierna del “Corriere della Sera” riporta le parole dal direttrice generale, Gabriella Di Michele che ha affermato: «Quando riapriremo il sito analizzeremo le diverse domande per tutti gli interventi previsti dal governo. Da domani (oggi per chi legge, ndr), dalle 8 alle 16 potranno presentare le domande solo gli intermediari, come i consulenti e i patronati, ciascuno per gli ambiti di propria competenza. Dopo le 16 le persone fisiche. Con questo scaglionamento contiamo di migliorare la situazione». Quando arriveranno i 600 euro sul conto corrente? «Velocizzeremo al massimo l’iter. Non aspetteremo di ricevere tutte le domande prima di procedere alla liquidazione, ma partiremo prima».