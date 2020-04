L’edizione odierna del “Corriere della Sera” sulle regole della fase 2, che avrà inizio il 4 maggio 2020. Uffici e negozi dovranno essere puliti due volte al giorno e gli erogatori del gel disinfettante per le mani dovranno essere sistemati all’ingresso dei locali. Chi lavora a contatto con il pubblico dovrà indossare guanti e mascherine. In 40 metri quadri potrà accedere una persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori. Parrucchieri, centri estetici, bar e ristoranti sono in fondo alla lista delle riaperture perché ritenuti troppo a rischio contagio per la difficoltà di mantenere le distanze.