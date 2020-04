L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sul caos relativo alle riaperture in Italia. Pareri discordanti tra le varie Regioni. Zaia, governatore del Veneto, pensa che il lockdown sia finito. «Stiamo scrivendo un’ordinanza con un cambio di strategia. Il mio problema non è la riapertura ma è la messa in sicurezza delle aziende. Noi dobbiamo ricalibrare la nostra ordinanza davanti a un finto lockdown». Editori e librai sono perplessi sulla riapertura perché non è chiaro quali misure di sicurezza dovranno essere adottate.