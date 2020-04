L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sul messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella: «Sarà una festa diversa per tutti, in cui penseremo ai numerosi nostri concittadini morti per l’epidemia. Molti italiani trascorreranno la Pasqua in solitudine, sarà così anche per me. Stiamo per vincere la lotta contro il virus».