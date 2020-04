L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulle misure relative all’emergenza Coronavirus in Italia. Il bonus da 600 euro per autonomi professionisti salirà a 800 euro. Ci sarà un Reddito di Emergenza, per un paio di mesi, di 400-500 euro per chi lavora in nero e autocertifichi di non avere redditi. Sostegni dovrebbero scattare anche per i lavoratori occasionali e domestici. Ci saranno poi gli interventi per la famiglia, con la proroga dei congedi e dei voucher babysitter e forse un assegno per i figli fino a 14 anni. Certa la proroga delle sospensioni dei pagamenti di imposte e contributi.