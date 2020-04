L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sull’Avigan, farmaco antivirale e anti-influenzale, divenuto popolare in Italia per un video girato da un italiano in viaggio a Tokyo. Junji Osaka, produttore Fujifilm, afferma: «Avigan è stato approvato nel 2014 in Giappone per curare l’influenza, ma non ancora per trattare il Covid-19. È un farmaco che non può essere venduto al pubblico, ma è controllato dal governo, che deve autorizzarne l’uso».