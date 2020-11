La fase critica della seconda ondata di Coronavirus sembra superata, ma al momento resta grande il terrore che i contagi possano risalire durante le vacanze di Natale. L’edizione odierna del “Corriere della Sera” fa il punto della situazione.

Gli scienziati Brusaferro e Locatelli, sono in allarme. Dopo che i contagi sono diminuiti, il terrore adesso è che la gente la prende come un liberi tutti. Se così fosse, i contagi potrebbero risalire nel giro di due settimane. L’imperativo è quello di non creare assembramenti, ne a Natale, ne l’ultimo dell’anno e nemmeno quando si fa shopping.





Intanto il governatore del Veneto, Luca Zaia, lancia l’allarme, di seguito le sue parole: “In troppi a fare shopping per il black friday, così risalgono i contagi”.