Le conseguenze dell’emergenza Coronavirus si stanno facendo sentire sul calcio, in Serie A ci sono alcune squadra che ancora non hanno pagato le mensilità ai calciatori. Intanto il governo potrebbe dare una mano alle società con un aiuto fiscale. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione.

Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, ha delle proposte per il sistema calcio. La sua idea è quella di liberalizzare i tempi dei pagamenti dei calciatori di Serie A. Dello stesso avviso sono l’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, e il vice presidente vicario dell’Aic, Umberto Calcagno.





Proprio per questo potrebbe arrivare un aiuto del governo, infatti l’emendamento del Pd firmato da Claudio Mancini ha trovato riscontri positivi sia dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, sia dal Premier Conte che dal ministro dell’economia, Gualtieri. L’emendamento prevede una dilazione degli oneri fiscali fino al 30 aprile. In più chi usufruirà di agevolazioni potrà rateizzare pagamenti in 24 mesi dal 30 maggio. L’idea è valida per tutto il calcio professionistico.