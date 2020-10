L’edizione odierna del “Corriere della Sera” riporta le dichiarazioni di Francesco Boccia, ministro per gli affari regionali e le autonomie nel Governo: “Dobbiamo essere molto più rigorosi. Siamo stati un modello in questi primi sei mesi e dobbiamo esserlo nei prossimi sei. Mascherina? La misura contenuta nel nuovo decreto responsabilizza un Paese interoeincide

molto anche su quella minoranza di popolazione che tendeva a non indossarla. La mascherina e l’app Immuni sono due forme di protezione e di rispetto degli altri. Movida? Non abbiamo affrontato il tema degli orari dei locali. Il nodo è rispettare le distanze, chi non lo fa commette una irregolarità. Nuovo lockdown? Con tutti gli sforzi che abbiamo fatto io spero si possa andare avanti convivendo con il Covid. Persino nei Paesi più

in difficoltà come Francia e Spagna stanno facendo lockdown drammatici e costosi, ma limitati. Il nodo è la tenuta del sistema sanitario. Il nostro? Sta reggendo, sì. Ora siamo con i motori al massimo, stiamo consentendo al Paese di vivere con il Covid che circola e con dieci milioni di persone che ogni mattina dalle 7 alle 8 si mettono in movimento”.