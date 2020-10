L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sull’emergenza Coronavirus. «La gente non si contagia a scuola, sul tram, o in ufficio, il

70 per cento dei contagi avviene in famiglia e con gli amici», è stato il ragionamento di Dario Franceschini, mentre la capo delegazione di Italia viva, Teresa Bellanova, difendeva la tesi opposta: «Come facciamo a obbligare le persone non conviventi a presentarsi a una festa in casa

con la mascherina? Può essere una raccomandazione, ma non un dettame di legge». Entro il 15 ottobre Conte deve firmare il nuovo Dpcm e nei partiti c’è chi spinge per inasprire le norme anti-contagio.