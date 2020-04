L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sull’Italia divisa dalle ordinanze. Le singole Regioni continuano a decidere in ordine sparso. In Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige e Campania librerie e cartolerie resteranno chiuse fino al 3 maggio. In Toscana riapriranno oggi, mentre nel Lazio dal 20 aprile. Il limite dei 200 metri relativo agli spostamenti dalla propria abitazione è stato abolito dal Veneto, ma resiste in Lombardia e si trasforma in divieto in Sicilia, dove il presidente Nello Musumeci ha imposto il veto anche alle passeggiate con i figli nei pressi della propria abitazione. L’Italia una, nessuna, centomila.