L’edizione odierna del “Corriere della Sera” riporta le dichiarazioni di Francesco Boccia, ministro degli Affari regionali e delle Autonomie: «I numeri dicono che siamo dentro l’emergenza. Chi pensa che il futuro sarà come il passato pre-coronavirus non ha capito in che fase del mondo siamo entrati. I presidenti che vogliono riaprire se ne assumono la responsabilità. Chiedo alla comunità scientifica di darci certezze inconfutabili. Pretendiamo chiarezza, altrimenti non c’è scienza. Non possiamo stare fermi finché non arriva il vaccino».