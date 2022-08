L’edizione odierna de “Il Corriere Adriatico” si sofferma sulle scelte di Bucchi in vista della sfida contro il Palermo.

I bianconeri sono al lavoro per preparare la sfida in programma sabato (ore 20:45) al Barbera contro il Palermo. Mister Bucchi difficilmente avrà a disposizione il nuovo attaccante e dovrà scegliere chi tra Gondo e Dionisi guiderà l’offensiva dei bianconeri: una decisione sicuramente non semplice per l’allenatore, da prendere anche in base alla condizione fisica e alla risposta dei due giocatori durante gli allenamenti settimanali. Ieri la squadra ha svolto un’attivazione con sviluppi della manovra, sprint e accelerazioni, oltre a un lavoro tattico situazionale e a una partita a tema. Stamane alle 10 è in programma una nuova seduta al Picchio Village per sciogliere gli altri dubbi di formazione.

Leali, Botteghi nell’ex di giornata Bellusci sono certi di una maglia da titolare, così come Buchel, Collocolo e Caligara a centrocampo: Saric resterà nuovamente fuori, considerando che in lizza per l’acquisto del suo cartellino c’è proprio il Palermo. Qualche incertezza in più sulle corsie: Salvi è in vantaggio su Donati a destra, Giordano potrebbe spuntarla ancora su Falasco a sinistra, anche se quest’ultimo sta recuperando la miglior condizione. Bidaoui e Lungoyile frecce offensive, ma Falzerano scalpita per una maglia da titolare.