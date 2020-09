«Come è nata la trattativa con il palermo? A fine campionato ci sono stati contatti con il Palermo, ma non c’era tutto questo interesse, poi mi ha chiamato Castagnini e mi ha detto di venire qui. Non ho pensato due volte ad accettare il Palermo anche se c’erano offerte dalla serie B». Queste le parole di Niccolò Corrado, nuovo terzino del Palermo, in conferenza stampa.