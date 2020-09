Prosegue senza fine la lunga telenovela societaria che vede protagonista il Trapani, il cui futuro potrebbe decidersi nelle prossime ore. Come riportato da “Trapanioggi.it”, stamattina è avvenuto un incontro fra la proprietà granata e l’avvocato Carmelo Castelli, esponente del comitato “C’è chi il Trapani lo ama”, che ha espresso il proprio interesse a rilevare la società. Il comitato lavorerà come trait d’union tra il sodalizio granata ed un gruppo di imprenditori trapanesi interessati all’acquisizione del titolo, i quali però al momento non vogliono uscire allo scoperto.

Fabio Petroni, rappresentante della società, ha comunicato che nel giro di un paio di giorni stilerà la proposta di cessione da sottoporre ai possibili acquirenti, per una cifra che dovrebbe aggirarsi sul milione e 200 000 euro.