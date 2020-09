Il possibile passaggio di Papu Gomez dall’Atalanta all’Al Nassr sta facendo tremare i tifosi bergamaschi, ma c’è chi invece aspetta dietro la porta, pronto a riscuotere una cospicua somma di denaro. Il club arabo ha infatti messo sul piatto 15 milioni di euro per l’acquisto dell’argentino, che andrebbe a percepire 7 milioni annui. Se l’affare dovesse andare in porto però ci sarà anche il Catania ad esultare: gli etnei infatti vantano il 30% sulla futura rivendita del calciatore, come previsto dall’accordo siglato nella trattativa che vide El Papu trasferirsi dal Metalist Kharkiv all’Atalanta.

Come riportato da “Sportellino.it”, i rossoazzurri andrebbero ad incassare 4,5 milioni di euro, una somma importante per una società che milita in serie C, soprattutto in vista della prossima stagione.