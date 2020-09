Nicola Zingaretti chiede “meno movida notturna per tenere le scuole aperte” e spiega che, se vogliamo far funzionare scuole e università, “è anche importante continuare a stringere i denti e non affollare le metropoli di eventi di massa, che sono possibili focolai”.

Il segretario del Pd quindi chiarisce: “Se dobbiamo costruire una gerarchia, la prima da salvaguardare, e sono d’accordo con il presidente Conte, è quella della scuola e dell’università”.