Silvio Berlusconi vuole tornare in ospedale. Secondo quanto riportato da “Repubblica.it” l’ex premier, ancora positivo, avrebbe l’astenia tipica della convalescenza post Covid, che incide sul suo umore. Al momento sta trascorrendo la quarantena nella Villa San Martino, ma ciò non gli consente di incontrare nessuno e per questo motivo ha chiesto di essere nuovamente ricoverato.