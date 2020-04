“L’accordo raggiunto dall’Eurogruppo è un altro passo in avanti e un fatto positivo. Aspettavamo un’assunzione di responsabilità dall’Europa ed è arrivata, anche grazie al contributo determinante del governo italiano”. Così il segretario Pd Nicola Zingaretti. “Ora dobbiamo insistere per un’Europa protagonista ma si è aperta la possibilità di nuove risorse per sostenere lo sviluppo. È questa l’Europa che vogliamo, solidarietà e lavoro. Da questo accordo nessun sacrificio è chiesto e nessuna limitazione della nostra sovranità è passata”