Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia, la situazione si fa sempre più drammatica. Villafrati è diventata la terza zona rossa in Sicilia con 69 contagiati, tutti riconducibili alla casa di riposo. Secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” adesso la polizia sta cercando di ricostruire il primo contagio, finora l’ipotesi più accreditata è quella della nipote di uno degli anziani che è andata a trovare il nonno, la ragazza era appena rientrata dal Nord a inizio marzo. L’altra ipotesi è quella che il contagio sia partito da un dipendente.