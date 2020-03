«Per capire la tendenza bisogna aspettare qualche giorno. Non dobbiamo illuderci rispetto ad un piccolo calo. Io sono prudente, come ho sempre detto dobbiamo guardare i dati con grande attenzione, analizzarli anche dal punto di vista epidemiologico. Bisogna aspettare ancora qualche giorno per capire la tendenza, questa è una settimana molto importante». Queste le parole di Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore della Sanità, rilasciate ai microfoni di “I Lunatici” in onda su Rai Radio 2, in merito all’emergenza Coronavirus.