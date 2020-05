Il 20 maggio, il Consiglio Federale avrà sul tavolo la proposta del presidente del Potenza, Caiata, che potrebbe costituire il punto di partenza per la riforma dei campionati di B, C, e D. Come riporta “Calciofere.it”, si passerebbe ad una Serie B composta da due gironi (Centro-Nord e Centro-Sud) ognuno di 20 squadre, composto dalle attuali compagini della cadetteria (al netto delle promozioni e retrocessioni con la A) più venti provenienti dai 3 gironi dell’attuale serie C. Verrebbe creata inoltre una Serie C dilettantistica, composta da 3 gironi di 20 squadre ciascuna. La sua composizione sarebbe determinata dalle 40 squadre di C non salite in B, e da 20 di D, ovvero le prime dei nove gironi (Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo) più altre 11.