Continua la crescita dei positivi al Coronavirus in Veneto, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 34 nuovi casi, che portano a 19.559 il conteggio dall’inizio dell’epidemia. Il trend, che ha fatto rialzare in Veneto l’indice Rt a 1,61, è dovuto ai nuovi focolai di ‘importazione’ riscontrati nelle ultime settimane tra Vicenza e Padova, e a quello numericamente più importante trovato tra gli immigrati nel centro della Croce Rossa di Jesolo. Si contano anche due nuovi decessi, che portato il totale delle vittime a 2.049. Un’impennata è stata registrata anche tra i soggetti in isolamento domiciliare, saliti a 1.722 (+105).