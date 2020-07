Donald Trump ribadisce che non intende emettere un ordine nazionale per l’uso obbligatorio della mascherina per combattere il coronavirus. In un’intervista rilasciata a Fox News, il presidente ha infatti detto che bisogna lasciare alle persone “una certa libertà”. La parole di Trump arrivano dopo che Anthony Fauci ha rivolto un appello ai leader statali e locali affinché siano “più vigorosi possibile” nello spingere la gente ad usare la mascherina. “E’ molto importante, dovremmo usarla tutti”, ha aggiunto il virologo. La nuova dichiarazione di Trump conferma come, nel mezzo della pandemia di Covid che ha contagiato oltre 2 milioni di americani, per una parte dei repubblicani, presidente in testa, quella delle mascherine sia diventata una battaglia politica. Anche contro l’evidenza della scienza: “Noi non siamo senza difese contro il Covid, i mezzi per coprirsi il volto sono le armi più potenti che abbiamo per rallentare e fermare la diffusione del virus, specialmente se usati da tutti in una comunità” ha dichiarato recentemente il direttore del Cdc, Robert R Redfield.