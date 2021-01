Nuovo boom di contagi da coronavirus in Veneto dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati2.385 nuovi casi positivi a fronte però di 42mila tamponi effettuati nell’ultima giornata. Lo ha annunciato lo stesso governatore Luca Zaia illustrando i dati sulla situazione epidemiologica in Veneto. Il dato sui nuovi positivi, ha precisato lo stesso presidente del Veneto, è fuorviante perché arriva da un adeguamento dell’algoritmo di calcolo sui dati degli ultimi giorni. Nelle ultime 24 ore registrati anche ulteriori 62 decessi covid. Sono 2.475 invece i ricoverati, in calo di 45 unità in area non critica e di 7 unità in terapia intensiva rispetto a ieri.