«È necessario che entrambi i soci chiariscano alla città quali siano le aspettative e gli obiettivi, sia economici che sportivi, che gli stessi intendano perseguire rimanendo alla guida della società, eventualmente indicando quali siano i partners tecnici ed economici con i quali intendono operare. Per questo motivo, su espressa delega del Sindaco, proverò, con spirito di assoluta imparzialità, a contattare entrambi i soci al fine di conoscere quali siano i loro effettivi programmi nel breve e nel lungo periodo, in modo non solo di preservare i risultati sinora raggiunti, ma soprattutto di scongiurare eventuali ed ulteriori ‘tragedie’ sportive alle quali questa città è purtroppo abituata».

Queste le parole di Sergio Cangelli, assessore di Foggia, rilasciate ai microfoni di “Lagoleada.it” in merito alla querelle tra la Pintus e Felleca in casa Foggia.