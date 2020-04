Andrea Bardetta, disoccupato e percettore di una quota minima di reddito di cittadinanza, ha pensato di procurarsi del cibo attraverso l’attività di pesca. Tuttavia, le forze dell’ordine gli hanno inflitto una multa di 500 euro. A riportare l’accaduto è “Messinatoday.it”. Il diretto interessato afferma: «Percepisco la quota minima di 200 euro di reddito di cittadinanza e nessun altro ammortizzatore sociale. Non beneficio di altre agevolazioni né dal Governo nazionale né dalle autorità locali e a causa di queste comprovate necessità ho provveduto solo a procurare del cibo per me ed i miei cari».