L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui controlli anti-contagio. Gli agenti del commissariato di Brancaccio hanno scoperto una palestra abusiva nel cuore dello Sperone, senza alcuna autorizzazione e allestita da un 50enne di Villabate. In quel momento si stavano allenando due avventori. Il gestore, secondo l’accusa, non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione riguardo l’apertura dell’attività ed ha detto solo che si trattava di una struttura che veniva frequentata dagli amici della borgata. Al termine dell’accertamento, gli investigatori hanno sequestrato il locale ed i macchinari e inoltre il titolare ed i due avventori sono stati multati per la violazione delle misure di antivirus.