A Nuoro due anziani sono stati sanzionati per aver fatto la spesa assieme. Lei, 72 anni, disabile al 100%, era in auto con il coniuge, 74 anni, quando sono stati fermati dalla polizia Stradale. Per entrambi, un verbale molto salato in osservanza del decreto restrittivo in vigore per fronteggiare la pandemia di coronavirus. Sanzioni pesantissime per entrambi: 533 euro all’uomo, 400 alla donna per la violazione del decreto del presidente della Regione Solinas, che impone l’uscita per necessità a un membro per famiglia. I due anziani, insieme alla figlia, hanno raccontato quanto accaduto a L’”Unione Sarda”. L’uomo avrebbe detto agli agenti: “Io non so fare la spesa e non potevo lasciare mia moglie da sola”. Dopo il fermo e la sanzione, l’uomo ha accusato un grave malore. Non c’è stato nessun commento da parte della Questura. “Abbiamo mostrato l’autocertificazione” – afferma la coppia – “ma ci hanno detto che non era valida. Ci hanno consegnato nuovi modelli e poi ci hanno fatto il verbale. Ho chiesto spiegazioni e ci hanno detto che non si poteva uscire in due”.