Se il Veneto di Zaia ha espresso la sua volontà di riparire il prima possibile alla fase 2, in Sicilia per il momento si cercherà di affrontare l’emergenza coronavirus con cautela, ma non troppa.

Il governatore della regione Musumeci, infatti, ha dichiarato che nelle prossime ore adotterà una nuova ordinanza per allentare le misure restrittive delle ultime settimane.Il comitato tecnico scientifico regionale riunito per elaborare un parere sulla graduale riapertura potrebbe già esprimere il giudizio finale entro la sera di sabato 18 aprile.

Ripartire gradualmente con turismo?

“Questo è il momento più difficile – avverte Musumeci – bisogna conciliare l’esigenza di riaprire gradualmente e dare un segnale fiducia al popolo siciliano, dall’altra parte avere la prudenza di non vanificare quanto fatto.

I nostri numeri confermano la bontà della linea del rigore che abbiamo mantenuto, ma adesso non dobbiamo fare passare il messaggio tutti in libertà”.

“Io adotterò nelle prossime ore un’ordinanza che consente di allentare le maglie, abbiamo concordato con il governo nazionale che dal 3 maggio si possono pensare alcune soluzioni ma adesso non dobbiamo fare passare il messaggio del tutti liberi”. Per quanto riguarda il turismo, il governatore appare carico e già sicuro: “Partiremo con una stagione turistica in ritardo, a luglio. Nei prossimi giorni autorizzeremo gli stabilimenti a cominciare a lavorare”.