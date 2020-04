È appena terminato il Consiglio direttivo di Lega Pro. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, alla prossima assemblea di Lega in programma il 4 maggio, verrà proposta la sospensione definitiva del campionato da richiedere alla FIGC, il blocco delle retrocessioni, la promozione in Serie B di quattro società ancora da individuare, il blocco dei ripescaggi dalla D alla C. Non dovrebbero esserci problemi invece per le 9 squadre di Serie D vincitrici dei rispettivi gironi.