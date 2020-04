Anche i trasporti pubblici si preparano alla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus a Palermo. Come riporta “Gds.it”, ci saranno avvisi sulle porte dei bus che indicano l’obbligo delle mascherine, marcatori di posizione per garantire una distanza di sicurezza e adesivi su alcuni sedili per vietarne l’uso, fermate cancellate nel caso in cui non vi sia possibilità di fare salire altre persone, e personale a bordo e in discesa per vigilare sul rispetto delle norme. L’ Amat dunque, si prepara in vista del 4 maggio alla Fase 2 della pandemia Covid-19. Il direttore dei servizi speciali della mobilità Domenico Caminiti ha spiegato all’agenzia AGI: «Le ordinanze ministeriali fissano il limite delle persone a bordo non oltre la soglia del 40 per cento della capienza massima ma in ogni caso – ribadisce – la distanza minima di sicurezza di un metro dovrà essere sempre assicurata».