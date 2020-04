Fino al 17 maggio, in Sicilia, non arriveranno treni da nessun’altra regione in Italia. Secondo quanto riporta “Gds.it”, è stata confermata oggi l’aggiunta di nuovi collegamenti a lunga percorrenza che andranno ad integrare l’offerta al fine di assicurare i servivi minimi essenziali. Il nuovo Decreto congiunto Mit – Ministero della Salute proroga però al 17 maggio l’efficacia di tutte le altre misure limitative, relative alla Regioni Sicilia e Sardegna, adottate in precedenza per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid19.