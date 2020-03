In merito all’emergenza Coronavirus, è arrivata l’ufficialità da parte della Lega di Serie A della sospensione della finale della Primavera TIM Cup, in programma per il 10 aprile 2020. La gara è stata posticipata a data da destinarsi. Come per quanto ha riguardato la sospensione del campionato Primavera 1, la decisione è stata divulgata dal presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino e si tratta della sfida fra Fiorentina ed Hellas Verona, con gli scaligeri arrivati a sorpresa al termine della competizione nonostante occupino il quarto posto nella classifica del Primavera 2A.