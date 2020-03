In una situazione così complicata come quella legata al Coronavirus, il Lione ha annunciato con un comunicato la messa in disoccupazione parziale dei suoi dipendenti: ciò significa che sarà pagato soltanto il 70% lordo degli ingaggi fino a nuovo avviso. La società transalpina si è appellata ad una legge che consente ai tesserati di rimanere al loro posto senza essere licenziati, con un compenso temporaneamente più basso rispetto a quello stabilito dal contratto. Il datore di lavoro ha l’obbligo di contattare un’ente specializzato che provvederà a mediare per l’ottenimento dell’indennità da parte dello Stato.