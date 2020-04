Per Donald Trump la Cina dovrà pagare le conseguenze della pandemia di coronavirus “se ne sono intenzionalmente responsabili”, ma “non se è stato un errore”. E se sul fronte cinese non si intravedono spiragli di pace, il tycoon manda segnali positivi verso la Corea del Nord annunciando di aver ricevuto “una bella lettera” di Kim Jong-un e di avere “buone relazioni” con lui. “È impossibile. Nessuno dei ricercatori si è infettato e l’intero istituto sta conducendo ricerche in diverse aree correlate al coronavirus”, ha detto infatti Yuan Zhiming, il direttore della struttura dell’Istituto di virologia deputata alla gestione dei virus pericolosi che si trova della città cinese di Wuhan. Come riporta tgcom24, scienziati cinesi hanno affermato che il virus è probabilmente passato da un animale agli umani in un mercato che vendeva animali selvatici. Ma l’esistenza dei laboratori a Wuhan ha gettato un’ombra sulla città.