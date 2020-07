L’emergenza Coronavirus continua negli Stati Uniti, dove sono ancora tantissimi i contagi. Donald Trump, presidente degli Usa, stavolta ha raccomandato agli americani di usare la mascherina, lì dove non è possibile rispettare il distanziamento sociale. Secondo quanto riporta “Tgcom24” si tratta di un inversione di trend per Trump che per tutta la pandemia si dichiarava contro l’uso della mascherina.