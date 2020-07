I tifosi del Foggia non ne possono più della situazione societaria dei satanelli, il possibile passaggio di consegne non ancora avvenuto, non ha fatto altro che mettere in confusione tutto l’ambiente. Secondo quanto riporta “Foggiacalciomania.com” i tifosi rossoneri hanno appeso uno striscione fuori lo stadio con scritto: ““Felleca, Pintus e Pelusi ponete fine a ‘sta pagliacciata. Basta chiacchiere e giustificazioni, è tempo di bilanci, iscrizioni e programmazioni. Altrimenti fuori dai co***oni!!!”