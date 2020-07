L’edizione odierna di “Repubblica” parla delle condizioni di Alex Zanardi che ieri, dopo 32 giorni, si è svegliato. Il suo corpo è stato trasportato in un’altra struttura, una clinica dalle parti di Lecco. Come se quella sua staffetta, Obiettivo Tricolore, inventata per ridare energia all’Italia fiaccata dalla pandemia, fosse ripartita – scrive il quotidiano -. Non importa se la sosta è stata più lunga del previsto, né se la direzione è cambiata, puntando di nuovo a nord, anziché verso l’incrocio dei mari del sud. Conta soltanto che la storia prosegua, abbia un battito e un respiro. Poi, si vedrà, ma già questo aspettarsi ancora qualcosa, è un passo per niente scontato.