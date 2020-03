L’emergenza Coronavirus continua in Italia e nel mondo, ma non ferma le truffe. Infatti secondo quanto riporta “La Repubblica” un farmacista di Milano aveva ordinato 10 mila mascherine, ma al momento dell’arrivo dell’ordine ha trovato una brutta sorpresa. Un pacco pieno di stracci e cianfrusagli, questa la truffa da 10 mila euro. L’indagine avrebbe già mosso qualche passo, partendo dalle credenziali della ditta sul web. Dove, per questioni legali, si rimanda al numero di telefono di un avvocato di Castrovillari, ma a quanto pare il professionista è totalmente ignaro della faccenda. Mentre sul web comparirebbe il nome di un presunto titolare della ditta di mascherine: coincide (guarda caso, dicono in caserma) con quello di un pluripregiudicato per truffa. I carabinieri della Duomo stanno anche cercando di rintracciare eventuali altre denunce di raggiro a carico della stessa ditta, per capire le dimensioni e le ramificazioni dell’attività di sciacallaggio.