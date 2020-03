L’Hertha Berlino ha appena comunicato attraverso il proprio sito ufficiale la positività al Covid-19 di un giocatore. Di seguito la nota:”L’Hertha Berlino comunica che un giocatore della prima squadra è risultato positivo al Coronavirus, per questo motivo è stata ordinata una quarantena di 14 giorni per tutti i giocatori della squadra, nonché per tutto lo staff tecnico. “Il giocatore ha lamentato i soliti sintomi e lo abbiamo immediatamente separato dal gruppo. Un test ha quindi prodotto un risultato positivo per il virus. Tutti i giocatori della nostra squadra ora devono rimanere a casa per le prossime due settimane, che include anche un piano di allenamento individuale lontano da casa. Ora vedremo se ci sono altri casi”.