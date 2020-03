Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia, ma ancora non tutti rispettano le norme previste nel decreto del Premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “Seguronews.it” a Caltanissetta sono stati colti in flagrante dai carabinieri due amici che stavano mangiando comodamente una pizza. I due sono stati denunciati, in più denunciato anche il titolare della pizzeria.