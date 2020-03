Splendido gesto da parte degli ultras del Crotone, che, secondo quanto riporta “Crotonenews.com” hanno portato le pizze per i medici e gli infermieri dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone impegnati nell’emergenza Coronavirus. Gli ultras della “Curva Sud Giorgio Manzulli” hanno poi diramato un comunicato con queste parole: “Per noi, che da sempre Ultras vuole dire senso d’appartenenza ad una città, oggi più che mai scendiamo in campo. Noi che durante le partite vi chiediamo di abbracciarvi e di ondeggiare; noi che abbiamo fatto della fratellanza e del vivere Ultras il nostro stile di vita, sempre noi per i quali l’unione è tutto. Oggi noi vi chiediamo di restare a casa per non vanificare un super lavoro fatto da eroi che da giorni rischiano la vita. Per questo abbiamo deciso di stare vicino ai medici e a tutto lo staff dell’ospedale di Crotone. Torneremo a tifare tutti insieme, ma oggi è il momento di difendere Crotone”.