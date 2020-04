L’emergenza Coronavirus continua in Italia e nel mondo, i dati sono sempre più drammatici. Secondo quanto riporta “Shipmag.it” in Indonesia, il comandante di una nave ha annunciato ai passeggeri che tre membri dell’equipaggio avevano contratto il Coronavirus, la reazione di alcune persone nella nave però è stata del tutto inaspettata. Infatti alcuni passeggeri si sono gettati in mare cercando di abbandonare la nave. Dopo sono stati ripescati e riportati a bordo.