Secondo quanto evidenzia “Fanpage”, la Regione Toscana ha emanato un’ordinanza con cui invita i soggetti che si trovano in isolamento a casa, positivi al Coronavirus, ad accettare di trasferirsi temporaneamente in un albergo sanitario, dove saranno seguiti quotidianamente dal personale sanitario e, eventualmente, di dichiarare esplicitamente un loro eventuale diniego. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Enrico Rossi, che ha parlato di “una misura di protezione maggiore per se stessi e gli altri”. Attualmente in Toscana sono 3.500 le persone positive che osservano la quarantena in casa.