L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile conferma l’andamento degli ultimi giorni rispetto al calo del numero dei contagiati da Coronavirus mentre il dato relativo alle nuove vittime è in aumento rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano 474 nuovi morti (ieri erano 269). A questo punto, il totale delle vittime in Italia è arrivato a quota 28.710.

In tutta Italia poi continua a diminuire il numero degli “attualmente positivi” al virus. Se due giorni fa il calo (record) di persone attualmente malate di Covid era di –3.106, e ieri di –608 pazienti, oggi la differenza registrata in 24 ore è di -239. Cifra che porta al ribasso il totale degli attualmente positivi al virus fino a 100.704 (ieri erano in totale 100.943 ). Complessivamente, i casi totali di persone colpite dal Covid-19 dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono arrivati a quota 209.328 (ieri era di 207.428), con un incremento di +1900 in un giorno (ieri l’incremento era di +1965). Quanto ai tamponi, ne sono stati effettuati 55.412 in 24 ore (ieri il dato era di 74.208 tamponi effettuati), il totale dei test è dunque arrivato a quota 2.108.837 – per un totale di casi testati di 1.429.864.

I positivi Regione per Regione

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

36.667 in Lombardia

15.719 in Piemonte

9.323 in Emilia Romagna

7.431 in Veneto

5.365 in Toscana

4.452 nel Lazio

3.598 in Liguria

3.205 nelle Marche

2.721 in Campania

2.954 in Puglia

2.186 in Sicilia

1.879 in Abruzzo

1.282 a Trento

1.109 in Friuli Venezia Giulia

703 a Bolzano

713 in Calabria

730 in Sardegna

98 in Valle d’Aosta

196 in Umbria

191 in Basilicata

182 in Molise